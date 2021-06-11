В Краснодарском крае зарегистрировали 100 случаев COVID-19 за сутки

В Краснодарском крае зарегистрировали 100 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на оперштаб.

Больше всего заболевших в Краснодаре — 29.

За весь период пандемии в регионе выявлено 49 495 случаев COVID-19, выздоровел 44 321 человек.

На лечении в больницах находятся 980 пациентов, дома — ещё 1042.

Также стало известно, что Удмуртия получила очередную партию вакцины против коронавируса, передаёт izhlife.ru. Как заявил глава республики Александр Бречалов, 23 440 комплектов уже распределяют по медучреждениям.

Ранее сообщалось, что мобильный пункт вакцинации от коронавируса в Ялте будет работать каждую пятницу.