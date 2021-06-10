Мобильный пункт вакцинации от COVID-19 в Ялте перешёл на еженедельный график

Мобильный пункт вакцинации от коронавируса в Ялте будет работать каждую пятницу.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на филиал Федерального научно-клинического центра ФМБА России в Крыму.

Решение о переводе выездов бригады медиков в постоянный еженедельный формат было принято в связи с просьбами и обращениями горожан.

«Привиться первым компонентом вакцины «Спутник V» можно будет с 11:00 до 17:00. Вакцинироваться могут не только жители Большой Ялты и Крыма, но и туристы, прибывшие на отдых из других регионов России», — уточнили в медучреждении.

Для вакцинации нужны паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Ранее врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала не заниматься самолечением при COVID-19.