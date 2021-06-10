Мобильный пункт вакцинации от COVID-19 в Ялте перешёл на еженедельный график

Короткая ссылка
Мобильный пункт вакцинации от коронавируса в Ялте будет работать каждую пятницу.
Мобильный пункт вакцинации от COVID-19 в Ялте перешёл на еженедельный график
  • Reuters

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на филиал Федерального научно-клинического центра ФМБА России в Крыму.

Решение о переводе выездов бригады медиков в постоянный еженедельный формат было принято в связи с просьбами и обращениями горожан.

«Привиться первым компонентом вакцины «Спутник V» можно будет с 11:00 до 17:00. Вакцинироваться могут не только жители Большой Ялты и Крыма, но и туристы, прибывшие на отдых из других регионов России», — уточнили в медучреждении.

Для вакцинации нужны паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Ранее врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала не заниматься самолечением при COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить