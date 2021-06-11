Полный курс вакцинации от COVID-19 на Кубани прошли более 500 тысяч человек

Замначальника управления организации медицинской помощи населению Минздрава Краснодарского края Юрий Сарычев рассказал о ходе вакцинации от COVID-19 в регионе.

Об этом сообщает «Кубань 24».

«В край поставили 720 тыс. вакцин. В наличие есть три типа — «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак». Прививку можно сделать в 239 пунктах вакцинации, работают 56 выездных бригад. В отдалённые территории выезжают 24 мобильные медкомплекса», — заявил Сарычев.

По его словам, прививку сделали более 700 тыс. жителей, оба компонента получили свыше 500 тыс.

Также стало известно, что Чукотка на 100% выполнила план по вакцинации. Первый компонент получили 59% от планируемого числа жителей, при этом завершили вакцинацию свыше 11 тыс. человек, передаёт ОТР.

В Анадыре, помимо поликлиники, прививки делают и в пункте вакцинации на базе многофункциональных центров.

Ранее сообщалось, что мобильный пункт вакцинации от коронавируса в Ялте будет работать каждую пятницу.