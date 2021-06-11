В Севастополе прививку от COVID-19 сделали почти 70 тысяч человек

В Севастополе прививку от коронавируса сделали 69,7 тыс. человек.

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

Кроме того, второй этап вакцинации прошли почти 58 тыс. жителей.

«Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано», — отметили в пресс-службе.

Также стало известно, что в Пермском крае за сутки выявили 97 случаев коронавируса.

84 человека лечатся на дому, ещё 13 — в больницах, передаёт properm.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Ранее сообщалось, что мобильный пункт вакцинации от коронавируса в Ялте будет работать каждую пятницу.