В Севастополе прививку от COVID-19 сделали почти 70 тысяч человек
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Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.
Кроме того, второй этап вакцинации прошли почти 58 тыс. жителей.
«Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано», — отметили в пресс-службе.
Также стало известно, что в Пермском крае за сутки выявили 97 случаев коронавируса.
84 человека лечатся на дому, ещё 13 — в больницах, передаёт properm.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Ранее сообщалось, что мобильный пункт вакцинации от коронавируса в Ялте будет работать каждую пятницу.