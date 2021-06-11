В Госдуме поддержали предоставление семьям с детьми льготных тарифов на поезда

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала сообщение о том, что семьи с детьми смогут покупать билеты на поезда дальнего следования по льготным тарифам при путешествиях по России.
В Госдуме поддержали предоставление семьям с детьми льготных тарифов на поезда
  • Reuters

«Это очень правильное и социально значимое решение. Семьи, которые проживают в наших отдалённых регионах, ввиду огромной протяжённости нашей страны не имеют возможности выехать и ознакомиться с её историей и культурой, посмотреть и изучить непосредственно в путешествии объекты исторической и культурной ценности», — сказала депутат.

Она напомнила о работающей сегодня программе по возврату части стоимости путёвок по внутреннему туризму.

«Наравне с этой программой это будет толчок для развития внутреннего туризма в стране. Для того чтобы особенно семьи с детьми могли ознакомиться с великой историей нашей страны», — заключила Бессараб.

Ранее стало известно, что семьи с детьми смогут купить билеты на поезда дальнего следования по льготным тарифам.

В кабмине пояснили, что «льготные тарифы будут действовать для поездок в купейных вагонах в поездах дальнего следования всех категорий», а купить билеты со скидкой смогут семьи с одним или несколькими детьми до 18 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить