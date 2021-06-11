В Госдуме поддержали предоставление семьям с детьми льготных тарифов на поезда

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала сообщение о том, что семьи с детьми смогут покупать билеты на поезда дальнего следования по льготным тарифам при путешествиях по России.

«Это очень правильное и социально значимое решение. Семьи, которые проживают в наших отдалённых регионах, ввиду огромной протяжённости нашей страны не имеют возможности выехать и ознакомиться с её историей и культурой, посмотреть и изучить непосредственно в путешествии объекты исторической и культурной ценности», — сказала депутат.

Она напомнила о работающей сегодня программе по возврату части стоимости путёвок по внутреннему туризму.

«Наравне с этой программой это будет толчок для развития внутреннего туризма в стране. Для того чтобы особенно семьи с детьми могли ознакомиться с великой историей нашей страны», — заключила Бессараб.

Ранее стало известно, что семьи с детьми смогут купить билеты на поезда дальнего следования по льготным тарифам.

В кабмине пояснили, что «льготные тарифы будут действовать для поездок в купейных вагонах в поездах дальнего следования всех категорий», а купить билеты со скидкой смогут семьи с одним или несколькими детьми до 18 лет.