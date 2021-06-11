Семьи с детьми смогут купить билеты на поезда дальнего следования по льготным тарифам

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Семьи с детьми смогут покупать билеты на поезда дальнего следования по льготным тарифам при путешествиях по России. Как сообщается на сайте правительства, государство возместит перевозчикам разницу между обычной ценой и ценой со скидкой.
Семьи с детьми смогут купить билеты на поезда дальнего следования по льготным тарифам
  • © РИА Новости / Игорь Руссак

Отмечается, что постановление о правилах субсидирования новой программы подписал российский премьер Михаил Мишустин.

В кабмине пояснили, что «льготные тарифы будут действовать для поездок в купейных вагонах в поездах дальнего следования всех категорий».

Сообщается, что купить билеты со скидкой смогут семьи с одним или несколькими детьми до 18 лет.

«Льготный тариф будет рассчитываться по специальной формуле — как разница между стоимостью билета по выбранному маршруту в купе и 50% его стоимости в плацкартном вагоне», — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на реализацию представленных в послании Федеральному собранию предложений по поддержке семей с детьми и беременных женщин.

Как ранее сообщал телеканал «360», в Московской области выплату на первого ребёнка оформили более 34 тыс. малоимущих семей.

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