Семьи с детьми смогут купить билеты на поезда дальнего следования по льготным тарифам

Семьи с детьми смогут покупать билеты на поезда дальнего следования по льготным тарифам при путешествиях по России. Как сообщается на сайте правительства, государство возместит перевозчикам разницу между обычной ценой и ценой со скидкой.

Отмечается, что постановление о правилах субсидирования новой программы подписал российский премьер Михаил Мишустин.

В кабмине пояснили, что «льготные тарифы будут действовать для поездок в купейных вагонах в поездах дальнего следования всех категорий».

Сообщается, что купить билеты со скидкой смогут семьи с одним или несколькими детьми до 18 лет.

«Льготный тариф будет рассчитываться по специальной формуле — как разница между стоимостью билета по выбранному маршруту в купе и 50% его стоимости в плацкартном вагоне», — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на реализацию представленных в послании Федеральному собранию предложений по поддержке семей с детьми и беременных женщин.

Как ранее сообщал телеканал «360», в Московской области выплату на первого ребёнка оформили более 34 тыс. малоимущих семей.