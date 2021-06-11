Диетолог призвала с осторожностью пить пакетированные соки
- Pixabay
Об этом она рассказала в эфире телеканала «Звезда».
Так, она уточнила, что, когда мы выпиваем стакан сока, уровень глюкозы в организме повышается.
Если у человека наблюдается повышенная кислотность желудка, не следует пить сок натощак, предупредила специалист.
«Хорошо утоляет жажду в жару только вода, причём тёплая вода... А если вы ещё добавите в неё лимон, она намного лучше утолит жажду», — подчеркнула Писарева.
Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова в беседе с ФАН рассказала об основных принципах разгрузочного дня.