Диетолог призвала с осторожностью пить пакетированные соки

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Спортивный диетолог, нутрициолог Ирина Писарева напомнила, что в пакетированных соках содержится большое количество сахара.
Диетолог призвала с осторожностью пить пакетированные соки
  • Pixabay

Об этом она рассказала в эфире телеканала «Звезда».

Так, она уточнила, что, когда мы выпиваем стакан сока, уровень глюкозы в организме повышается.

Если у человека наблюдается повышенная кислотность желудка, не следует пить сок натощак, предупредила специалист.

«Хорошо утоляет жажду в жару только вода, причём тёплая вода... А если вы ещё добавите в неё лимон, она намного лучше утолит жажду», — подчеркнула Писарева.

Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова в беседе с ФАН рассказала об основных принципах разгрузочного дня.

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