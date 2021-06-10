Автоэксперт оценил идею внести изменения в правила оформления ОСАГО

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Автоэксперт Игорь Моржаретто прокомментировал новость о планирующихся изменениях, согласно которым россиянам не придётся предъявлять диагностическую карту по итогам техосмотра для оформления полиса ОСАГО.
Автоэксперт оценил идею внести изменения в правила оформления ОСАГО
  • РИА Новости

«ТО сохранится в любом случае и для автобусов, и для такси, и для грузовиков. Это обязательно. Для транспорта, который используется профессионально. А если я езжу на дачу раз в неделю, то могу прожить без техосмотра», — заявил он в беседе с изданием «Правда.Ру».

Как считает эксперт, после предлагаемой отмены прохождения техосмотра принципиальных изменений не будет. По мнению Моржаретто, вместо обязательного ТО можно стимулировать водителей действительно его проходить, например, с помощью скидок на страховку машины.

«Условно говоря, страховка для водителя, который регулярно проходит техосмотр, может стоить на 10% дешевле. Это было бы здорово», — заключил он.

Ранее глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников заявил, что МВД подготовило предложения, согласно которым автовладельцы легковых автомобилей будут проходить техосмотр в добровольном порядке.

В феврале 2021 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении действующего порядка техосмотра в России до 1 октября 2021 года.

Член комитета Госдумы по образованию и науке Гаджимет Сафаралиев в беседе с URA.RU предложил вернуть уроки правил дорожного движения в школы.

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