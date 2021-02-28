Мишустин продлил действующий порядок техосмотра до 1 октября

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении действующего порядка техосмотра в России до 1 октября 2021 года.

«У автовладельцев и профильного бизнеса будет время, чтобы как следует подготовиться к вступлению в силу новых правил техосмотра», — сообщили в правительстве.

По словам премьера, с 1 марта предполагалось ввести электронные диагностические карты, фотофиксацию и запустить другие процедуры, которые влияют на работу профильного бизнеса.

«Как и в любом деле, на начальном этапе неизбежны разного рода накладки. Например, неравномерное распределение нагрузки, очереди. В условиях, когда ситуация с коронавирусом хоть и улучшается, но пока далека от идеальной, это несёт определённые риски, в том числе и для здоровья людей. Считаю, мы не должны этого допустить», — сказал Мишустин.

Он предложил отложить срок введения нового порядка техосмотра до 1 октября.

Постановление продлевает до 1 октября 2021 года срок действия диагностических карт, истекающий в период с 1 февраля 2021 года по 30 сентября 2021 года.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, автоэксперт Вячеслав Лысаков прокомментировал сообщение о том, что Министерство транспорта смягчит требования к процедуре фотосъёмки транспортного средства в ходе техосмотра.