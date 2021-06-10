МВД предложило сделать техосмотр личных автомобилей добровольным

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Глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников заявил, что МВД подготовило предложения, согласно которым автовладельцы легковых автомобилей будут проходить техосмотр в добровольном порядке.
МВД предложило сделать техосмотр личных автомобилей добровольным
  • © Константин Чалабов
  • РИА Новости

«МВД подготовило предложения в правительство Российской Федерации по внесению изменений в Федеральный закон №170-ФЗ «О техническом осмотре» и Федеральный закон №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», где процедуру прохождения техосмотра для личных легковых автомобилей предложено сделать не обязательной, а добровольной», — приводит РИА Новости слова Черникова.

Он отметил, что водители сами заинтересованы в исправности своего автомобиля, поэтому должны проходить технический осмотр добровольно. 

По его словам, техосмотр для водителей автомобилей, участвующих в перевозках, включая такси, а также нелегковых автомобилей по-прежнему будет обязательным.

Накануне Черников заявил, что МВД выступает категорически против снижения максимальной скорости движения в городах до 30 км/ч.

В феврале 2021 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении действующего порядка техосмотра в России до 1 октября 2021 года.

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