МВД предложило сделать техосмотр личных автомобилей добровольным

Глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников заявил, что МВД подготовило предложения, согласно которым автовладельцы легковых автомобилей будут проходить техосмотр в добровольном порядке.

«МВД подготовило предложения в правительство Российской Федерации по внесению изменений в Федеральный закон №170-ФЗ «О техническом осмотре» и Федеральный закон №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», где процедуру прохождения техосмотра для личных легковых автомобилей предложено сделать не обязательной, а добровольной», — приводит РИА Новости слова Черникова.

Он отметил, что водители сами заинтересованы в исправности своего автомобиля, поэтому должны проходить технический осмотр добровольно.

По его словам, техосмотр для водителей автомобилей, участвующих в перевозках, включая такси, а также нелегковых автомобилей по-прежнему будет обязательным.

Накануне Черников заявил, что МВД выступает категорически против снижения максимальной скорости движения в городах до 30 км/ч.

В феврале 2021 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении действующего порядка техосмотра в России до 1 октября 2021 года.