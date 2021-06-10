МВД предложило сделать техосмотр личных автомобилей добровольным
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- РИА Новости
«МВД подготовило предложения в правительство Российской Федерации по внесению изменений в Федеральный закон №170-ФЗ «О техническом осмотре» и Федеральный закон №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», где процедуру прохождения техосмотра для личных легковых автомобилей предложено сделать не обязательной, а добровольной», — приводит РИА Новости слова Черникова.
Он отметил, что водители сами заинтересованы в исправности своего автомобиля, поэтому должны проходить технический осмотр добровольно.
По его словам, техосмотр для водителей автомобилей, участвующих в перевозках, включая такси, а также нелегковых автомобилей по-прежнему будет обязательным.
Накануне Черников заявил, что МВД выступает категорически против снижения максимальной скорости движения в городах до 30 км/ч.
В феврале 2021 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении действующего порядка техосмотра в России до 1 октября 2021 года.