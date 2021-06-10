Онищенко рассказал о перспективах телемедицины в России

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Депутат Госдумы, эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко рассказал о перспективах телемедицины в России.
Онищенко рассказал о перспективах телемедицины в России
  • © Александр Натрускин
  • РИА Новости

«Телемедицину в России надо активно развивать, она расширяет возможность для провинциальных врачей и позволяет им чувствовать себя более уверенно», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, такие технологии должны обеспечивать хорошую передачу, чтобы врачи могли оценить, например, кожный покров пациента.

Как отметил Онищенко, медики не могут ставить диагноз дистанционно, это запрещено российским законодательством. Однако благодаря телемедицине врач может наблюдать пациента, консультировать, вносить изменения в лечение.

Ранее НСН сообщала об исследовании, согласно которому около 60% врачей консультируют пациентов во внерабочее время.

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