В Омской области выявили 75 случаев COVID-19 за сутки

За сутки в Омской области выявили 75 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Выписаны после выздоровления 58 пациентов.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

Общее число заболевших достигло 48 178. Выздоровели всего 40 972 жителя.

Также стало известно, что в Нижегородской области зарегистрировали 172 случая COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт ИА «Время Н» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в регионе заболели 119 702 жителя, из них выздоровели 113 670. За сутки выписаны 106 пациентов.

Ранее депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку против коронавируса.