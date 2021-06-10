Полиция задержала водителя попавшего в ДТП автобуса в Свердловской области

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Водитель автобуса, в ДТП с которым погибли шесть человек в Свердловской области, задержан. Об этом сообщил руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.
Полиция задержала водителя попавшего в ДТП автобуса в Свердловской области
  • РИА Новости

«Сотрудники специализированного отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий... задержали водителя пассажирского автобуса, допустившего ДТП с гибелью шести человек. Гражданин Зелев помещён под стражу в изолятор временного содержания ОВД Лесного в соответствии со ст. 91 УПК России», — цитирует его ТАСС.

10 июня шесть пешеходов погибли и 15 пострадали из-за наезда автобуса на остановку в Свердловской области.

Погибшие были сотрудниками предприятия «Электрохимприбор» (входит в «Росатом»).

СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Позднее было возбуждено второе уголовное дело.

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