В Красногорске заложили первый камень в основание новой больницы

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Вице-премьер правительства России Татьяна Голикова, губернатор Московской области Андрей Воробьёв и президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль заложили первый камень в основание Московской областной детской больницы в Красногорске.
В Красногорске заложили первый камень в основание новой больницы
  • © РИА Новости / Алексей Куденко

Об этом сообщает телеканал «360».

В медучреждении разместят 28 отделений, в том числе отделения реанимации, нейрохирургии, интенсивной терапии и травматологии, а также инфекционное, неврологическое, кардиологическое, офтальмологическое.

«В Московской области 1,5 млн детей. Им нужен госпиталь, отвечающий мировым стандартам», — отметил Воробьёв.

По его словам, в больнице будут работать около 400 врачей и 1000 медсотрудников.

«Впервые в Московской области, на моей родине, сегодня заложен камень новой областной детской больницы. Я думаю, что в первую очередь это событие, которое важно для жителей Московской области и, конечно, прилегающих областей», — отметила, со своей стороны, Голикова.

При этом она уточнила, что больница сможет ежегодно оказывать помощь 14,5 тыс. пациентов.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодаре начал работу Центр восстановительной медицины.

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