Кондитер рассказала об опасности мороженого из уличных лотков

Шеф-кондитер Людмила Букина заявила, что мороженое из уличного лотка может быть небезопасно для здоровья.

Об этом она рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Как говорят итальянцы, если вы за день не продали контейнер с мороженым, бросайте этот бизнес. Проблема в том, что в России потребление такого мороженого меньше, чем в Италии, и, естественно, этот один лоточек за день не продаётся. Подача мороженого из лоточка должна быть при -14...-12 °С, а при такой температуре храниться оно долго не может. Оно, по сути, и хранится сутки, максимум двое», — отметила специалист.

При этом она подчеркнула, что просроченный или хранившийся с нарушениями продукт может быть опасен для здоровья.

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