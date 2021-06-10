В ФМБА сказали, когда привитые от COVID-19 могут стать донорами крови

Привитые от коронавируса могут стать донорами крови через 30 дней после второй прививки, сдавать кровь между первым и вторым этапами вакцинации нельзя.

Об этом сообщает пресс-служба Федерального медико-биологического агентства.

«Если вы сделали прививку, то срок отвода от донорства составляет 30 календарных дней после вакцинации», — приводит РИА Новости сообщение ФМБА.

Уточняется, что отсчёт 30 календарных дней необходимо вести с даты проведения второй вакцинации.

Отмечается, что сдача крови в период между первым и вторым этапами вакцинации невозможна.

В ФМБА отметили, что срок отвода от донорства после перенесенного заболевания может составлять от 30 до 120 дней после выздоровления в зависимости от тяжести течения заболевания.

Ранее депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку против коронавируса.

По данным ВЦИОМ, большинство россиян (60%) положительно относятся к вакцинации от коронавируса.