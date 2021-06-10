В ФМБА сказали, когда привитые от COVID-19 могут стать донорами крови

Короткая ссылка
Привитые от коронавируса могут стать донорами крови через 30 дней после второй прививки, сдавать кровь между первым и вторым этапами вакцинации нельзя.
В ФМБА сказали, когда привитые от COVID-19 могут стать донорами крови
  • © Максим Богодвид / РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Федерального медико-биологического агентства.

«Если вы сделали прививку, то срок отвода от донорства составляет 30 календарных дней после вакцинации», — приводит РИА Новости сообщение ФМБА.

Уточняется, что отсчёт 30 календарных дней необходимо вести с даты проведения второй вакцинации.

Отмечается, что сдача крови в период между первым и вторым этапами вакцинации невозможна.

В ФМБА отметили, что срок отвода от донорства после перенесенного заболевания может составлять от 30 до 120 дней после выздоровления в зависимости от тяжести течения заболевания.

Ранее депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку против коронавируса.

По данным ВЦИОМ, большинство россиян (60%) положительно относятся к вакцинации от коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить