В ФМБА сказали, когда привитые от COVID-19 могут стать донорами крови
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Об этом сообщает пресс-служба Федерального медико-биологического агентства.
«Если вы сделали прививку, то срок отвода от донорства составляет 30 календарных дней после вакцинации», — приводит РИА Новости сообщение ФМБА.
Уточняется, что отсчёт 30 календарных дней необходимо вести с даты проведения второй вакцинации.
Отмечается, что сдача крови в период между первым и вторым этапами вакцинации невозможна.
В ФМБА отметили, что срок отвода от донорства после перенесенного заболевания может составлять от 30 до 120 дней после выздоровления в зависимости от тяжести течения заболевания.
Ранее депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку против коронавируса.
По данным ВЦИОМ, большинство россиян (60%) положительно относятся к вакцинации от коронавируса.