ВЦИОМ: положительно оценивают вакцинацию от коронавируса 60% россиян
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Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает ТАСС.
По данным исследования, 55% опрошенных выразили готовность привиться. При этом 16% респондентов ответили, что скорее не стали бы делать прививку, еще 26% отметили, что точно не стали бы делать.
Массовую вакцинацию 22% опрошенных.
Среди основных причин, по которым россияне стали бы делать прививку от коронавируса, они назвали боязнь заболеть и заразить других, желание защитить и обезопасить себя и близких, доверие к вакцинации и желание быть здоровым, выработать антитела.
Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России необходимо ускорить формирование коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19.