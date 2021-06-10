ВЦИОМ: положительно оценивают вакцинацию от коронавируса 60% россиян

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Большинство россиян (60%) положительно относятся к вакцинации от коронавируса, 17% респондентов сообщили, что уже сделали прививку от COVID-19.
ВЦИОМ: положительно оценивают вакцинацию от коронавируса 60% россиян
  • © РИА Новости / Илья Питалев

Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает ТАСС.

По данным исследования, 55% опрошенных выразили готовность привиться. При этом 16% респондентов ответили, что скорее не стали бы делать прививку, еще 26% отметили, что точно не стали бы делать.

Массовую вакцинацию 22% опрошенных.

Среди основных причин, по которым россияне стали бы делать прививку от коронавируса, они назвали боязнь заболеть и заразить других, желание защитить и обезопасить себя и близких, доверие к вакцинации и желание быть здоровым, выработать антитела.

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России необходимо ускорить формирование коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19. 

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