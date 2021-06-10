Мурашко призвал ускорить создание коллективного иммунитета к COVID-19

В России необходимо ускорить формирование коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19, отметил глава российского Минздрава Михаил Мурашко.

«Сегодня мы можем вернуться и к вопросам развития здравоохранения, и к плановой повестке, несмотря на то что угроза развития пандемии ещё сохраняется. Перед нами стоит задача ускорить формирование коллективного иммунитета к коронавирусу», — приводит ТАСС его заявление на конференции «ФармМедОбращение 2021».

Ранее Мурашко отмечал, что доля людей с иммунитетом к COVID-19 в России пока недостаточная, чтобы полностью победить коронавирус.

В начале июня сообщалось, что первый укол от коронавируса сделали более 18 млн россиян.

Число прошедших полную вакцинацию от коронавируса в России превысило 10 млн.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал, для чего переболевшим COVID-19 нужна вакцинация.