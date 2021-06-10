Мурашко призвал ускорить создание коллективного иммунитета к COVID-19

Короткая ссылка
В России необходимо ускорить формирование коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19, отметил глава российского Минздрава Михаил Мурашко.
Мурашко призвал ускорить создание коллективного иммунитета к COVID-19
  • РИА Новости

«Сегодня мы можем вернуться и к вопросам развития здравоохранения, и к плановой повестке, несмотря на то что угроза развития пандемии ещё сохраняется. Перед нами стоит задача ускорить формирование коллективного иммунитета к коронавирусу», — приводит ТАСС его заявление на конференции «ФармМедОбращение 2021».

Ранее Мурашко отмечал, что доля людей с иммунитетом к COVID-19 в России пока недостаточная, чтобы полностью победить коронавирус.

В начале июня сообщалось, что первый укол от коронавируса сделали более 18 млн россиян.

Число прошедших полную вакцинацию от коронавируса в России превысило 10 млн.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал, для чего переболевшим COVID-19 нужна вакцинация.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить