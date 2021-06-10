Мурашко призвал ускорить создание коллективного иммунитета к COVID-19
- РИА Новости
«Сегодня мы можем вернуться и к вопросам развития здравоохранения, и к плановой повестке, несмотря на то что угроза развития пандемии ещё сохраняется. Перед нами стоит задача ускорить формирование коллективного иммунитета к коронавирусу», — приводит ТАСС его заявление на конференции «ФармМедОбращение 2021».
Ранее Мурашко отмечал, что доля людей с иммунитетом к COVID-19 в России пока недостаточная, чтобы полностью победить коронавирус.
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