Четверо пострадавших при пожаре в Рязани остаются в тяжёлом состоянии

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Помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов рассказал о состоянии пострадавших в результате пожара в реанимации рязанской областной клинической больницы имени Н.А. Семашко.
Четверо пострадавших при пожаре в Рязани остаются в тяжёлом состоянии
  • © МЧС РФ
  • РИА Новости

По его словам, восемь пострадавших продолжают лечение в стационаре, четверо из них находятся в тяжёлом состоянии, ещё трое — в состоянии средней тяжести.

«Пострадавшая медсестра, получившая обширные ожоги и доставленная накануне вертолётом в Москву, проходит лечение в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии им. Вишневского Минздрава России», — цитирует помощника министра здравоохранения ТАСС.

Её состояние оценивается как крайне тяжёлое, запланировано несколько оперативных вмешательств.

Женщина получила ожоги 75% тела во время пожара. Вторую пострадавшую в результате пожара медсестру уже выписали домой.

В ночь на 9 июня в отделении анестезиологии и реанимации рязанской клинической больницы имени Н.А. Семашко произошло возгорание, в результате чего из-за отравления угарным газом погибли три человека.

СК возбудил дело. ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что очаг пожара в реанимации рязанской больницы находился в аппарате ИВЛ.

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