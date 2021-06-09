Одна из пострадавших при пожаре в Рязани медсестёр выписана домой

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Одна из пострадавших при пожаре в реанимационном отделении больницы имени Семашко в Рязани медсестёр выписана домой.
Одна из пострадавших при пожаре в Рязани медсестёр выписана домой
  • © ГУ МЧС России по Рязанской области

«Тяжёлая пациентка доставлена силами санавиации в Ожоговый центр имени Вишневского в Москве. Вторая медсестра выписана домой, третья получает необходимое лечение в отделении», — говорится в сообщении правительства.

Состояние третьей медсестры оценивается как удовлетворительное.

Представители регионального Минздрава посетили место пожара и навестили пострадавших в больнице.

Ранее сообщалось, что медсестру, получившую ожоги 75% тела во время пожара в Областной клинической больнице им. Н.А. Семашко в Рязани, эвакуировали в Ожоговый центр НМИЦ хирургии им. Вишневского в Москве.

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