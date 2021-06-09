Пострадавшую при пожаре в Рязани медсестру эвакуировали в Москву
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- РИА Новости
«Пострадавшую при пожаре в рязанской больнице медсестру вертолётом санавиации эвакуировали в московский ожоговый центр имени Вишневского», — цитирует ТАСС пресс-службу правительства региона.
Состояние медсестры оценивается как стабильно тяжёлое.
Ранее сообщалось, что шесть пострадавших при пожаре в рязанской областной клинической больнице имени Семашко находятся в стабильно тяжёлом состоянии.