Пострадавшую при пожаре в Рязани медсестру эвакуировали в Москву

Медсестру, получившую ожоги 75% тела во время пожара в областной клинической больнице им. Семашко в Рязани, эвакуировали в Ожоговый центр НМИЦ хирургии им. Вишневского в Москве.

© ГУ МЧС РФ по Рязанской области

РИА Новости

«Пострадавшую при пожаре в рязанской больнице медсестру вертолётом санавиации эвакуировали в московский ожоговый центр имени Вишневского», — цитирует ТАСС пресс-службу правительства региона. Состояние медсестры оценивается как стабильно тяжёлое. Ранее сообщалось, что шесть пострадавших при пожаре в рязанской областной клинической больнице имени Семашко находятся в стабильно тяжёлом состоянии.