В Тамбовской области выявили 59 случаев COVID-19 за сутки

За сутки в Тамбовской области выявили 59 случаев коронавируса.

Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный оперштаб.

Общее число подтверждённых случаев достигло 33 437, выписаны из медучреждений 31 735 пациентов.

На госпитализации находятся 495 человек, на карантине на дому — ещё 1409.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге провели 31 168 тестов на COVID-19 за минувшие 24 часа, передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

В Единую региональную информационно-справочную службу поступило 16 537 обращений по вопросам, связанным с пандемией.

Ранее врач общей практики Ирина Добрецова призвала не заниматься самолечением при COVID-19.