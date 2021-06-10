В Удмуртии прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
- Reuters
Об этом информирует ИА «Удмуртия».
Также за минувшие 24 часа в регионе выздоровели 43 пациента, вакцинацию за весь период прошли 127 584 жителя.
Кроме того, стало известно, что в Кировской области выявили 101 случай COVID-19 за сутки, из медучреждений выписали 116 человек. Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональное правительство.
На лечении в амбулаторных условиях находятся 2037 пациентов, на стационарном лечении — ещё 1406.
Ранее врач общей практики Ирина Добрецова призвала не заниматься самолечением при COVID-19.