В Удмуртии прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

За сутки в Удмуртии зарегистрировали 39 случаев коронавируса. Об этом заявили в пресс-службе главы и правительства республики.

Об этом информирует ИА «Удмуртия».

Также за минувшие 24 часа в регионе выздоровели 43 пациента, вакцинацию за весь период прошли 127 584 жителя.

Кроме того, стало известно, что в Кировской области выявили 101 случай COVID-19 за сутки, из медучреждений выписали 116 человек. Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональное правительство.

На лечении в амбулаторных условиях находятся 2037 пациентов, на стационарном лечении — ещё 1406.

Ранее врач общей практики Ирина Добрецова призвала не заниматься самолечением при COVID-19.