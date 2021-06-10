Технолог назвала молоко нежелательным для употребления в жару напитком

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Микробиолог, технолог молока и молочных продуктов Ольга Соколова рассказала, что не все молочные продукты одинаково полезны в жаркое время года.
Технолог назвала молоко нежелательным для употребления в жару напитком
  • РИА Новости

Об этом она сообщила в эфире телеканала «Звезда».

«Я бы, наверное, не советовала пить именно молоко, потому что молоко у многих людей имеет свойство задерживать жидкость в организме. И без того жарко, а ещё и отёчность никому не нужна. А вот кисломолочные продукты не обладают таким свойством, поэтому в жару лучше, если хочется чего-то молочного, выбрать кисломолочный напиток или какие-нибудь продукты с участием этих кисломолочных напитков», — посоветовала эксперт.

Также Соколова напомнила, что у многих людей может быть аллергия на молоко.

Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова в беседе с ФАН рассказала об основных принципах разгрузочного дня.

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