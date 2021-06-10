В ГИБДД предложили создать электронный медицинский реестр водителей
- РИА Новости
«Существует необходимость создания электронного реестра медицинских заключений о допуске к управлению транспортным средством с постоянным исключением из него лиц, имеющих соответствующие противопоказания», — передаёт агентство текст материала.
В документе отмечается, что за последние шесть лет на территории Москвы среди лиц, совершивших ДТП в состоянии опьянения, порядка 8-9% до происшествия попадали в поле зрения наркологической службы.
Кроме того, порядка 80% нетрезвых водителей не попадают в поле зрения наркологических диспансеров, вследствие проведения сотрудниками Госавтоинспекции самостоятельного их медосвидетельствования, без обращения в соответствующие учреждения.
«В этой связи необходимо организовать соответствующий обмен информацией с наркологическими организациями, в том числе о других правонарушениях, совершаемых в состоянии опьянения», — говорится в обзоре.
Ранее стало известно, что Госдума ужесточила наказание за вождение в нетрезвом виде.
Также в России обсуждают идею установки алкозамков на машины за нетрезвую езду.