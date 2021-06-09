Иммунолог высказался за усиление мер профилактики COVID-19

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Иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов высказался за усиление мер профилактики COVID-19.
Иммунолог высказался за усиление мер профилактики COVID-19
  • РИА Новости

«Много ещё людей остались без антител. То есть они и не переболели, и не вакцинировались. Поэтому маски в Москве, в крупных городах нужны, стоит активировать этот вопрос», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, правильно и то, что в Москве решили открыть дополнительные мощности, чтобы никто не остался без помощи.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что до конца недели число коек для больных коронавирусной инфекцией в Москве увеличат до более чем 14 тыс.

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