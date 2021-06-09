В Совфеде назвали оправданным усиление контроля за ношением масок в Москве

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Анастасия Румянцева
Сенатор Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT сообщение Главконтроля Москвы о том, что в столице ухудшается эпидемиологическая обстановка, число случаев коронавируса растёт, в связи с чем меры по противодействию распространению COVID-19 будут усилены.
В Совфеде назвали оправданным усиление контроля за ношением масок в Москве
  • Reuters

«Мы обязаны максимально исключить риски распространения новой коронавирусной инфекции. Ведь здоровье каждого — это богатство всех. Существующая эпидемиологическая ситуация требует контроля и соблюдения мер предосторожности», — подчеркнула Ковитиди. 

По словам сенатора, усиление контроля за ношением масок в общественных местах нашей столицы оправданно и требует поддержки не только жителей Москвы, но и гостей столицы.

Ранее Главконтроль Москвы сообщил, что в столице ухудшается эпидемиологическая обстановка, число случаев коронавируса растёт.

Отмечается, что меры по противодействию распространению коронавируса будут усилены. За нарушение требований предусмотрен штраф от 4 тыс. до 5 тыс. рублей.

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