В Совфеде назвали оправданным усиление контроля за ношением масок в Москве

Сенатор Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT сообщение Главконтроля Москвы о том, что в столице ухудшается эпидемиологическая обстановка, число случаев коронавируса растёт, в связи с чем меры по противодействию распространению COVID-19 будут усилены.

«Мы обязаны максимально исключить риски распространения новой коронавирусной инфекции. Ведь здоровье каждого — это богатство всех. Существующая эпидемиологическая ситуация требует контроля и соблюдения мер предосторожности», — подчеркнула Ковитиди.

По словам сенатора, усиление контроля за ношением масок в общественных местах нашей столицы оправданно и требует поддержки не только жителей Москвы, но и гостей столицы.

Ранее Главконтроль Москвы сообщил, что в столице ухудшается эпидемиологическая обстановка, число случаев коронавируса растёт.

Отмечается, что меры по противодействию распространению коронавируса будут усилены. За нарушение требований предусмотрен штраф от 4 тыс. до 5 тыс. рублей.