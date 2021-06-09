В Петербурге продолжились обыски по делам об электросамокатах
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Как сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу СК, обыски проводятся в кикшеринговых компаниях Mangoo и Вusyfly. Следователи изымают интересующие их предметы и документы.
Накануне прошли обыски в сервисах по аренде электросамокатов Urent и Еleven.
8 июня в Санкт-Петербурге возбуждено новое уголовное дело по факту травмирования 11-летнего мальчика в результате наезда на него электросамоката.
9 июня «Невские новости» сообщили, что сервисы по аренде электросамокатов приостановили свою работу в Петербурге.
Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин рассказал в беседе с RT о необходимости регулирования передвижения на скоростных самокатах.