В Петербурге продолжились обыски по делам об электросамокатах

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В Санкт-Петербурге проходят очередные обыски по делу об оказании небезопасных услуг в сфере краткосрочной аренды электросамокатов.
В Петербурге продолжились обыски по делам об электросамокатах
  • © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу СК, обыски проводятся в кикшеринговых компаниях Mangoo и Вusyfly. Следователи изымают интересующие их предметы и документы.

Накануне прошли обыски в сервисах по аренде электросамокатов Urent и Еleven.

8 июня в Санкт-Петербурге возбуждено новое уголовное дело по факту травмирования 11-летнего мальчика в результате наезда на него электросамоката.

9 июня «Невские новости» сообщили, что сервисы по аренде электросамокатов приостановили свою работу в Петербурге.

Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин рассказал в беседе с RT о необходимости регулирования передвижения на скоростных самокатах.

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