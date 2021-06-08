В Петербурге завели новое дело из-за наезда на ребёнка электросамоката

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В Санкт-Петербурге возбуждено новое уголовное дело по факту травмирования 11-летнего мальчика в результате наезда на него электросамоката, сообщает Следственный комитет.

Инцидент произошёл 3 июня на перекрёстке улиц Планерной и Ильюшина. Наехавшая на ребёнка 21-летняя местная жительница скрылась с места происшествия, однако впоследствии её личность установили и в ходе обыска изъяли электросамокат.

«Расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК России (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)», — говорится в пресс-релизе.

Мальчик получил травму руки.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге идут обыски в компаниях по аренде самокатов после нескольких случаев наезда на людей.

В Министерстве транспорта предложили запретить использование электросамокатов тяжелее 35 кг на тротуарах.

Депутат Госдумы Владимир Лысаков в беседе с kp.ru рассказал о мерах, которые могли бы быть эффективны в решении проблемы с электросамокатами в России.

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