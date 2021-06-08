Минтранс предлагает ввести запрет на электросамокаты тяжелее 35 кг на тротуарах

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Министерство транспорта предлагает запретить использование электросамокатов тяжелее 35 кг на тротуарах.
Минтранс предлагает ввести запрет на электросамокаты тяжелее 35 кг на тротуарах
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Отмечается, что поправки к ПДД обсуждаются совместно с МВД.

«Что нового по сравнению с тем, что было, — это введение масс. Мы предлагаем ограничить массу СИМ (средства индивидуальной мобильности. — RT) для совместного использования с пешеходами до 35 кг», — цитирует ТАСС заместителя директора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимира Луговенко.

Ранее депутат Госдумы Владимир Лысаков рассказал в беседе с kp.ru о мерах, которые могли бы быть эффективны в решении проблемы с электросамокатами в России. Согласно соцопросу, проведённому порталом SuperJob, почти каждый второй россиянин считает необходимым ввести ограничения для водителей электросамокатов.

Так, решение проблемы депутат видит в создании специальных выделенных зон для самокатов, а также в повышении общей культуры на дорогах.

Как ранее сообщал портал «Юга.ру», в Сочи могут ограничить скорость движения на электросамокатах до 15—20 км/ч.

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