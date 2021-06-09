В Петербурге компании по прокату электросамокатов приостановили работу

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Сервисы по аренде электросамокатов приостановили свою работу в Петербурге.
В Петербурге компании по прокату электросамокатов приостановили работу
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости».

«Увы, мы приостановили работу сервиса. Надеемся, на непродолжительный срок. Обязательно вернёмся. Обнимаем!» — говорится в сообщении компании Whoosh.

Также появилась информация о сложностях с арендой самокатов других компаний — Urent, Molnia, «Ситимобил».

Как сообщало издание kp.ru, в Смольном также приняли решение ограничить скорость электросамокатов с максимально допустимых 15 км/ч до 10 км/ч на главных туристических улицах Санкт-Петербурга.

«Сейчас прорабатываются варианты нанесения на самокаты индивидуальных номеров. Кроме этого, кикшеринговым компаниям предложено отдавать транспорт в аренду только по паспорту, чтобы повысить уровень социальной ответственности», — сообщили в комитете по транспорту.

Ранее руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов в беседе с НСН предложил ввести ограничения только для мощных электросамокатов.

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