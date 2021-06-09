Эксперт заявил о важности регулирования использования электросамокатов

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин рассказал в беседе с RT о необходимости регулирования передвижения на скоростных самокатах.
Эксперт заявил о важности регулирования использования электросамокатов
  • РИА Новости

«Я думаю, что это важный вопрос, потому что самокатчиков на улице становится всё больше и больше, они передвигаются с достаточно большой скоростью и создают угрозу безопасности дорожного движения как на тротуаре, так и на проезжей части», — пояснил Похмелкин.

Он отметил, что передвижение на скоростных самокатах должно быть урегулировано.

«Они часто становятся виновниками ДТП. Они нередко скрываются с места ДТП, ответственности никакой за это не несут. На мой взгляд, люди, которые решили передвигаться на этом транспортном средстве, должны понимать, что они несут ответственность за свои действия и являются полноценными, полноправными, а значит, и полнообязанными участниками дорожного движения», — заключил собеседник RT. 

Ранее Следственный комитет призвал МВД и Минтранс ускорить работу над регламентацией использования электросамокатов.

В СК также готовят предложения по устранению пробелов в законодательстве по данному вопросу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить