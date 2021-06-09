Эксперт заявил о важности регулирования использования электросамокатов
- РИА Новости
«Я думаю, что это важный вопрос, потому что самокатчиков на улице становится всё больше и больше, они передвигаются с достаточно большой скоростью и создают угрозу безопасности дорожного движения как на тротуаре, так и на проезжей части», — пояснил Похмелкин.
Он отметил, что передвижение на скоростных самокатах должно быть урегулировано.
«Они часто становятся виновниками ДТП. Они нередко скрываются с места ДТП, ответственности никакой за это не несут. На мой взгляд, люди, которые решили передвигаться на этом транспортном средстве, должны понимать, что они несут ответственность за свои действия и являются полноценными, полноправными, а значит, и полнообязанными участниками дорожного движения», — заключил собеседник RT.
Ранее Следственный комитет призвал МВД и Минтранс ускорить работу над регламентацией использования электросамокатов.
В СК также готовят предложения по устранению пробелов в законодательстве по данному вопросу.