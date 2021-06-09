Эксперт заявил о важности регулирования использования электросамокатов

Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин рассказал в беседе с RT о необходимости регулирования передвижения на скоростных самокатах.

«Я думаю, что это важный вопрос, потому что самокатчиков на улице становится всё больше и больше, они передвигаются с достаточно большой скоростью и создают угрозу безопасности дорожного движения как на тротуаре, так и на проезжей части», — пояснил Похмелкин.

Он отметил, что передвижение на скоростных самокатах должно быть урегулировано.

«Они часто становятся виновниками ДТП. Они нередко скрываются с места ДТП, ответственности никакой за это не несут. На мой взгляд, люди, которые решили передвигаться на этом транспортном средстве, должны понимать, что они несут ответственность за свои действия и являются полноценными, полноправными, а значит, и полнообязанными участниками дорожного движения», — заключил собеседник RT.

Ранее Следственный комитет призвал МВД и Минтранс ускорить работу над регламентацией использования электросамокатов.

В СК также готовят предложения по устранению пробелов в законодательстве по данному вопросу.