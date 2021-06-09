СК призвал ускорить работу над регламентацией использования электросамокатов

Следственный комитет призвал МВД и Минтранс ускорить работу над регламентацией использования электросамокатов. В СК также готовят предложения по устранению пробелов в законодательстве по данному вопросу.

В ведомстве напомнили, что, по статистике МВД, за два года в происшествиях с электросамокатами погибли десять человек, «зафиксированы многочисленные случаи травмирования граждан».

«При этом полагаем необходимым оценивать проблему комплексно, обращая внимание также на действия компаний, которые предоставляют электросамокаты в аренду», — добавили в СК.

Ранее власти Москвы подготовили меры регулирования движения на электросамокатах.

В частности, в случае использования на проезжей части предлагается определить электросамокаты в зону регулирования государственной автоинспекции.

Также Министерство транспорта предложило запретить использование электросамокатов тяжелее 35 кг на тротуарах.