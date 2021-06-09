СК призвал ускорить работу над регламентацией использования электросамокатов

Короткая ссылка
Следственный комитет призвал МВД и Минтранс ускорить работу над регламентацией использования электросамокатов. В СК также готовят предложения по устранению пробелов в законодательстве по данному вопросу.

В ведомстве напомнили, что, по статистике МВД, за два года в происшествиях с электросамокатами погибли десять человек, «зафиксированы многочисленные случаи травмирования граждан».

«При этом полагаем необходимым оценивать проблему комплексно, обращая внимание также на действия компаний, которые предоставляют электросамокаты в аренду», — добавили в СК.

Ранее власти Москвы подготовили меры регулирования движения на электросамокатах.

В частности, в случае использования на проезжей части предлагается определить электросамокаты в зону регулирования государственной автоинспекции.

Также Министерство транспорта предложило запретить использование электросамокатов тяжелее 35 кг на тротуарах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить