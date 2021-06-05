Власти Москвы подготовили меры регулирования движения на электросамокатах

Власти Москвы подготовили меры для регулирования передвижения на электросамокатах, сообщил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Аварии случаются. Что самое неприятное — случаются и с детьми. Поэтому мы подготовили ряд мер, которые позволят навести в этом порядок, но и при этом не ограничивать использование электрических самокатов», — цитирует его РИА Новости.

В частности, в случае использования на проезжей части предлагается определить электросамокаты в зону регулирования государственной автоинспекции.

«Также мы считаем, что любой самокат, который используется в городе, небезопасен для самого пользователя, если он передвигается со скоростью больше 25 км/ч», — добавил Ликсутов.

При этом электросамокаты не должны превышать скорость движения пешеходного потока в случае передвижения с людьми «в одной плоскости».

«С основными компаниями, которые занимаются арендой самокатов в Москве, договорились о введении технических решений специальных зон сниженной скорости. То есть если самокат попадает в «Парк Горького», то автоматически там нельзя разогнаться более чем 15 км/ч», — рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта.

Ранее стало известно, что Минтранс России занимается разработкой законопроекта, который определит правовой статус электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности.

«Реальное время» передавало, что президент Татарстана Рустам Минниханов поручил разработать правила использования электросамокатов в республике.