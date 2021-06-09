В Сочи рассказали о постройках, где мужчина открыл стрельбу в приставов

В постройках в Сочи, в районе которых 9 июня произошёл конфликт с приставами, три года назад был пожар с 11 погибшими, сообщили в администрации города. После этого власти подали исковое заявление о признании строений «самовольными постройками», оно было удовлетворено.

Как напомнили в мэрии, пожар произошёл по адресу улица Просвещения, 81/2.

«Администрацией города Сочи в 2019 году было подано исковое заявление о признании строений... самовольными постройками. Это одноэтажные строения барачного типа, расположенные в первой санитарной зоне рядом с железной дорогой. 17 сентября 2020 года решением Адлерского районного суда исковое заявление администрации Сочи удовлетворено», — приводит сообщение администрации РИА Новости.

9 июня в Адлере мужчина застрелил из охотничьего ружья двух приставов, которые пришли выселять его по решению суда. После этого мужчина сдался полиции. По сообщениям Life.ru, убитым приставам было 35 и 36 лет.

В Росгвардии отметили, что оружие на подозреваемого не зарегистрировано. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

По данным СК, приставы пришли на улицу Просвещения для исполнения действий по решению суда о сносе строений.

60-летний хозяин построек потребовал покинуть территорию и три раза выстрелил из ружья в приставов и в мужчину, который был привлечён к сносу.