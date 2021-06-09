В Сочи возбудили дело по факту стрельбы в судебных приставов

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В Сочи возбуждено уголовное дело после того, как в Адлерском районе мужчина застрелил двух судебных приставов, которые пришли выселять его по решению суда.
В Сочи возбудили дело по факту стрельбы в судебных приставов
  • РИА Новости

«По факту посягательства на жизнь двух сотрудников отдела судебных приставов, находящихся при исполнении служебных обязанностей, а также по факту покушения на убийство сотрудников, исполнявших решение суда по сносу, возбуждено уголовное дело», — цитирует пресс-службу прокуратуры Краснодарского края ТАСС.

Ранее стало известно, что мужчина в Сочи застрелил из охотничьего ружья двух судебных приставов, которые пришли выселять его по решению суда, после чего сдался полиции.

Как пишет Life.ru, убитым приставам было 35 и 36 лет. По предварительным данным, ружьё открывшего стрельбу не было зарегистрировано.

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