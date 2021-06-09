В Адлерском районе Сочи мужчина застрелил двух судебных приставов

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В Адлерском районе Сочи мужчина застрелил из охотничьего ружья двух судебных приставов, которые пришли выселять его по решению суда.
В Адлерском районе Сочи мужчина застрелил двух судебных приставов
  • © РИА Новости / Наталья Селиверстова

«Двое судебных приставов пришли выселять семью из дома по решению Адлерского суда. Хозяин взял охотничье ружьё и застрелил их», — цитирует Интерфакс представителя УВД Сочи.

По его словам, мужчина сдался полиции.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Как пишет Life.ru, убитым приставам было 35 и 36 лет. По предварительным данным, ружьё открывшего стрельбу не было зарегистрировано.

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