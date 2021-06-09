В Адлерском районе Сочи мужчина застрелил двух судебных приставов

В Адлерском районе Сочи мужчина застрелил из охотничьего ружья двух судебных приставов, которые пришли выселять его по решению суда.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова

«Двое судебных приставов пришли выселять семью из дома по решению Адлерского суда. Хозяин взял охотничье ружьё и застрелил их», — цитирует Интерфакс представителя УВД Сочи. По его словам, мужчина сдался полиции. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Как пишет Life.ru, убитым приставам было 35 и 36 лет. По предварительным данным, ружьё открывшего стрельбу не было зарегистрировано.