В Адлерском районе Сочи мужчина застрелил двух судебных приставов
- © РИА Новости / Наталья Селиверстова
«Двое судебных приставов пришли выселять семью из дома по решению Адлерского суда. Хозяин взял охотничье ружьё и застрелил их», — цитирует Интерфакс представителя УВД Сочи.
По его словам, мужчина сдался полиции.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.
Как пишет Life.ru, убитым приставам было 35 и 36 лет. По предварительным данным, ружьё открывшего стрельбу не было зарегистрировано.