В Новосибирске сотрудник конвоя застрелил арестанта
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Об этом говорится в сообщении на сайте суда.
По данным суда, 19 апреля обвиняемый во время разгрузки конвойного автомобиля удерживал сотрудника конвоя, угрожал применением насилия и требовал его отпустить.
«Один из сотрудников конвоя применил табельное оружие», — отмечается в сообщении.
Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть обвиняемого.
В начале апреля сообщалось, что в Калужской области мужчина ранил полицейского при задержании.