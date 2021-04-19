В Новосибирске сотрудник конвоя застрелил арестанта

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Сотрудник конвоя применил табельное оружие против обвиняемого, который угрожал и требовал отпустить его во время доставки в Центральный районный суд Новосибирска. 
В Новосибирске сотрудник конвоя застрелил арестанта
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Об этом говорится в сообщении на сайте суда.

По данным суда, 19 апреля обвиняемый во время разгрузки конвойного автомобиля удерживал сотрудника конвоя, угрожал применением насилия и требовал его отпустить.

«Один из сотрудников конвоя применил табельное оружие», — отмечается в сообщении.

Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть обвиняемого.

В начале апреля сообщалось, что в Калужской области мужчина ранил полицейского при задержании.

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