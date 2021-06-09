У стрелявшего в судебных приставов в Сочи не было лицензии на оружие
- РИА Новости
«По данным Центра лицензионно-разрешительной работы Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю, оружие на подозреваемого не зарегистрировано», — приводит сообщение ТАСС.
9 июня мужчина в Сочи застрелил из охотничьего ружья двух судебных приставов, которые пришли выселять его по решению суда, после чего сдался полиции.
Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь двух сотрудников отдела судебных приставов, а также по факту покушения на убийство сотрудников, исполнявших решение суда по сносу.