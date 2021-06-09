В Оренбургской области зарегистрировали 66 случаев COVID-19 за сутки

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За сутки в Оренбургской области зарегистрировали 66 случаев коронавируса, при этом из медучреждений за этот период были выписаны 89 человек.
В Оренбургской области зарегистрировали 66 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56.

С начала пандемии число заболевших в регионе достигло 44 803, выздоровевших — 41 351.

Также стало известно, что в Ленинградской области увеличили количество коек для пациентов с COVID-19, передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Дополнительные 230 мест появились в Лужской больнице. Теперь в области в общей сложности установлена 1181 койка для больных коронавирусом.

Ранее депутат Госдумы Геннадий Онищенко раскритиковал народные методы «лечения» коронавируса.

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