В Оренбургской области зарегистрировали 66 случаев COVID-19 за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает RIA56.
С начала пандемии число заболевших в регионе достигло 44 803, выздоровевших — 41 351.
Также стало известно, что в Ленинградской области увеличили количество коек для пациентов с COVID-19, передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.
Дополнительные 230 мест появились в Лужской больнице. Теперь в области в общей сложности установлена 1181 койка для больных коронавирусом.
Ранее депутат Госдумы Геннадий Онищенко раскритиковал народные методы «лечения» коронавируса.