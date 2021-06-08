Онищенко рассказал о последствиях «лечения» COVID-19 народными средствами

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Депутат Госдумы Геннадий Онищенко раскритиковал народные методы «лечения» коронавируса.
Онищенко рассказал о последствиях «лечения» COVID-19 народными средствами
  • РИА Новости

«Первое, что могу сказать об этих советах, — мракобесие. Второе — подобную информацию нужно блокировать», — подчеркнул он в беседе с Nation News.

По его словам, сначала люди ищут разные способы «лечения», а потом поступают к медикам. При этом, когда пациенты поступают в медучреждения несвоевременно, они тяжело болеют.

В связи с этим Онищенко посоветовал обращаться за квалифицированной медпомощью при возникновении любых симптомов коронавируса.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил важность участия всех россиян в вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 для создания коллективного иммунитета и победы над коронавирусом в стране.

Врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН рассказал, когда можно вакцинироваться переболевшим коронавирусом. 

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