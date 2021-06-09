В Бурятии отменили выпускные в школах из-за пандемии
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу администрации республики.
Так, Бурятия занимает третье место среди регионов России по росту заболеваемости.
«Эпидемическая ситуация сложная. Мы растём стремительно и приближаемся к показателям осени. И это решение (принято. — RT) не потому, что нравится ограничивать, а потому, что по-другому невозможно», — прокомментировал принятое властями решение глава региона Алексей Цыденов.
Запрет распространяется на празднование не только в зданиях школ, но и в заведениях общепита.
Как ранее сообщало URA.RU, в ХМАО усилят контроль за соблюдением масочного режима.