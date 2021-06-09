В Бурятии отменили выпускные в школах из-за пандемии

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В Бурятии 9 июня на заседании республиканского оперативного штаба принято решение об отмене школьных выпускных вечеров. Причиной стало ухудшение эпидемиологической обстановки — в регионе заболеваемость COVID-19 превышает среднероссийский показатель на 60%.
В Бурятии отменили выпускные в школах из-за пандемии
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу администрации республики.

Так, Бурятия занимает третье место среди регионов России по росту заболеваемости.

«Эпидемическая ситуация сложная. Мы растём стремительно и приближаемся к показателям осени. И это решение (принято. — RT) не потому, что нравится ограничивать, а потому, что по-другому невозможно», — прокомментировал принятое властями решение глава региона Алексей Цыденов.

Запрет распространяется на празднование не только в зданиях школ, но и в заведениях общепита.

Как ранее сообщало URA.RU, в ХМАО усилят контроль за соблюдением масочного режима.

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