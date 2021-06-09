В Башкирии прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

За сутки в Башкирии зарегистрировали 89 случаев COVID-19. Общее число заболевших в регионе за время пандемии коронавируса достигло 39 011.

Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на региональный оперштаб.

Как уточняется, выздоровели при этом 37 082 пациента, в том числе 111 за минувшие 24 часа.

Вакцинацию прошли 306 656 жителей.

Также стало известно, что в Татарстане за сутки выявили 28 случаев коронавируса, передаёт «Реальное время» со ссылкой на оперштаб.

С начала пандемии коронавирусом в республике заболели 21 757 человек. Выписаны из медучреждений 18 792 жителя, включая 99 за последние 24 часа.

Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов высоко оценил работу Роспотребнадзора во время пандемии.