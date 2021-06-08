Иммунолог высоко оценил работу Роспотребнадзора во время пандемии

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов высоко оценил работу Роспотребнадзора во время пандемии.

В беседе с ФАН он напомнил, что в стране, к примеру, давно работает система, созданная для разработки методов профилактики и лечения таких заболеваний, как чума, сибирская язва, клещевой энцефалит.

«Это стало основанием для того, чтобы разработанные в дальнейшем Роспотребнадзором мероприятия по эпидемиологическому наблюдению за очагами заболеваемости и защите населения привели к тому, что Россия была вполне готова к развитию эпидемии коронавируса», — сказал эксперт.

Как отметил Жемчугов, большой вклад в борьбу с COVID-19 внесло и Минобороны, поскольку благодаря усилиям ведомства в короткие сроки было построено достаточное количество современных госпиталей.

«Федеральная целевая программа по обеспечению биологической и химической безопасности продолжается в тесном контакте со Всемирной организацией здравоохранения. На деле ВОЗ будет готовить кадры, основываясь на наших материалах противочумной системы», — добавил эксперт.

Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов в беседе с URA.RU рассказал, как часто могут возникать эпидемии.