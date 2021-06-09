В Ростовской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

За сутки в Ростовской области зарегистрировали 154 случая коронавируса, выписали из медучреждений при этом 290 жителей региона.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

За всё время пандемии в Ростовской области заболели 95 618 жителей, выздоровели 86 825.

В больницах проходят лечение 900 человек, вакцинировались 480 тыс. граждан.

Кроме того, в Санкт-Петербурге, как передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу администрации города, провели 24 254 теста на COVID-19 за минувшие 24 часа.

В Единую региональную информационно-справочную службу обратились 14 557 раз по вопросам, связанным с пандемией.

Ранее доктор медицинских наук врач-иммунолог Владислав Жемчугов высоко оценил работу Роспотребнадзора во время пандемии.