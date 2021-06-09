Диетолог рассказала, кому мешают худеть молочные продукты

Спортивный диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала, как употребление молока может помешать сбросить вес.

«Если у человека существует непереносимость лактозы, то этот фермент не расщепляется организмом, что может способствовать набору лишнего веса. И перед тем, как начать соблюдать диету, первым делом нужно проверить свои анализы на генетическую непереносимость лактозы. А уже после этого либо отказываться, либо не отказываться от кисломолочных продуктов», — сказала она в беседе с телеканалом «Звезда».

При этом, как объяснила нутрициолог, зачастую кисломолочные продукты переносятся организмом нормально, а не усваивается именно цельное молоко.

Ранее доктор медицинских наук, профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины Маргарита Королёва в беседе с Nation News рассказала, как скорректировать питание и вес.