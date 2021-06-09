В Ставропольском крае выявили 58 случаев COVID-19 за сутки

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За сутки в Ставропольском крае выявили 58 случаев коронавируса. Выписали из медучреждений при этом 87 пациентов.
В Ставропольском крае выявили 58 случаев COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает pobeda26.ru со ссылкой на губернатора региона Владимира Владимирова.

Общее число заболевших за всё время пандемии на Ставрополье достигло 55 360, выздоровевших — 52 504.

Также стало известно, что в Забайкальском крае за последние 24 часа зарегистрировали 63 случая COVID-19. С начала пандемии там подтверждено 43 746 диагнозов, передаёт transsibinfo.com со ссылкой на региональный оперштаб.

Выписаны 41 875 жителей, в том числе 43 за минувшие сутки.

Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов высоко оценил работу Роспотребнадзора во время пандемии.

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