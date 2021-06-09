В Ставропольском крае выявили 58 случаев COVID-19 за сутки

За сутки в Ставропольском крае выявили 58 случаев коронавируса. Выписали из медучреждений при этом 87 пациентов.

Об этом сообщает pobeda26.ru со ссылкой на губернатора региона Владимира Владимирова.

Общее число заболевших за всё время пандемии на Ставрополье достигло 55 360, выздоровевших — 52 504.

Также стало известно, что в Забайкальском крае за последние 24 часа зарегистрировали 63 случая COVID-19. С начала пандемии там подтверждено 43 746 диагнозов, передаёт transsibinfo.com со ссылкой на региональный оперштаб.

Выписаны 41 875 жителей, в том числе 43 за минувшие сутки.

Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов высоко оценил работу Роспотребнадзора во время пандемии.