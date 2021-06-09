В Удмуртии зарегистрировали 39 случаев COVID-19 за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.
Всего в регионе заболели 34 518 жителей, выздоровели 31 348. Вакцинацию прошли 126 367 человек, из них второй компонент получили 101 528.
Также стало известно, что в Пермском крае выявили 97 случаев COVID-19 за минувшие сутки, передаёт kp.ru. Больше всего заболевших — в Перми (56 жителей).
Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 58 235 случаев коронавируса.
Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов высоко оценил работу Роспотребнадзора во время пандемии.