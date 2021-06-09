В Удмуртии зарегистрировали 39 случаев COVID-19 за сутки

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За сутки в Удмуртии зарегистрировали 39 случаев коронавируса. Выписаны 40 пациентов.
В Удмуртии зарегистрировали 39 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Всего в регионе заболели 34 518 жителей, выздоровели 31 348. Вакцинацию прошли 126 367 человек, из них второй компонент получили 101 528.

Также стало известно, что в Пермском крае выявили 97 случаев COVID-19 за минувшие сутки, передаёт kp.ru. Больше всего заболевших — в Перми (56 жителей).

Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 58 235 случаев коронавируса.

Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов высоко оценил работу Роспотребнадзора во время пандемии.

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