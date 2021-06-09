В Алтайском крае после проверки закрыли надувные батуты в ряде районов
- РИА Новости
«В ходе проверок установлены эксплуатанты аттракционов, выявлены нарушения в их эксплуатации, в том числе тех, которые на момент проверки не использовались. В связи с выявленными нарушениями приостановлена эксплуатация всех проверенных надувных батутов», — приводит сообщение РИА Новости.
В настоящее время решается вопрос о привлечении отдельных эксплуатантов батутов к административной ответственности.
30 мая двое детей 2017 года рождения получили серьёзные травмы в результате падения с лопнувшего батута в Барнауле.
По факту ЧП возбудили уголовное дело о халатности. Задержаны владелец батута и оказывавший услуги проката предприниматель.
ФАН также передавало, что прокуратура выясняет обстоятельства травмирования подростка на одном из аттракционов в парке развлечений «Диво Остров» в Санкт-Петербурге.