В Алтайском крае после проверки закрыли надувные батуты в ряде районов

Гостехнадзор и прокуратура Алтайского края после проверки надувных батутов в Барнауле, Новоалтайске и ряде районов приостановили их деятельность в связи с выявленными нарушениями, сообщает региональное правительство.

«В ходе проверок установлены эксплуатанты аттракционов, выявлены нарушения в их эксплуатации, в том числе тех, которые на момент проверки не использовались. В связи с выявленными нарушениями приостановлена эксплуатация всех проверенных надувных батутов», — приводит сообщение РИА Новости.

В настоящее время решается вопрос о привлечении отдельных эксплуатантов батутов к административной ответственности.

30 мая двое детей 2017 года рождения получили серьёзные травмы в результате падения с лопнувшего батута в Барнауле.

По факту ЧП возбудили уголовное дело о халатности. Задержаны владелец батута и оказывавший услуги проката предприниматель.

ФАН также передавало, что прокуратура выясняет обстоятельства травмирования подростка на одном из аттракционов в парке развлечений «Диво Остров» в Санкт-Петербурге.