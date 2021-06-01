Владельца батута задержали в Барнауле после ЧП с травмированием детей

Короткая ссылка
Владелец батута и оказывавший услуги проката предприниматель задержаны в Барнауле после инцидента с травмированием двух детей. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета России по Алтайскому краю.
Владельца батута задержали в Барнауле после ЧП с травмированием детей
  • vk.com

«Предприниматель, оказывающая услуги, задержана в порядке ст. 91 УПК России и допрошена в качестве обвиняемой. Следователем готовится ходатайство в суд об избрании в отношении неё меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что задержан также владелец батута, 30-летний предприниматель.

Ранее сообщалось, что по факту ЧП в Барнауле следователи возбудили уголовное дело о халатности.

30 мая стало известно, что двое детей 2017 года рождения находятся в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии в больнице в результате падения с лопнувшего батута в Барнауле.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить