Владельца батута задержали в Барнауле после ЧП с травмированием детей

Владелец батута и оказывавший услуги проката предприниматель задержаны в Барнауле после инцидента с травмированием двух детей. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета России по Алтайскому краю.

«Предприниматель, оказывающая услуги, задержана в порядке ст. 91 УПК России и допрошена в качестве обвиняемой. Следователем готовится ходатайство в суд об избрании в отношении неё меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что задержан также владелец батута, 30-летний предприниматель.

Ранее сообщалось, что по факту ЧП в Барнауле следователи возбудили уголовное дело о халатности.

30 мая стало известно, что двое детей 2017 года рождения находятся в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии в больнице в результате падения с лопнувшего батута в Барнауле.