Владельца батута задержали в Барнауле после ЧП с травмированием детей
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«Предприниматель, оказывающая услуги, задержана в порядке ст. 91 УПК России и допрошена в качестве обвиняемой. Следователем готовится ходатайство в суд об избрании в отношении неё меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.
Отмечается, что задержан также владелец батута, 30-летний предприниматель.
Ранее сообщалось, что по факту ЧП в Барнауле следователи возбудили уголовное дело о халатности.
30 мая стало известно, что двое детей 2017 года рождения находятся в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии в больнице в результате падения с лопнувшего батута в Барнауле.